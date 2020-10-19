Рассекречен дизайн нового флагманского смартфона от Samsung

Москва, 19 октября. Блогер на основе инсайдерской информации создал 3D-модель следующего флагманского смартфона Samsung, который, по неофициальным данным, получит название Galaxy S21. Об этом пишет издание PhoneArena со ссылкой на отчет известного сетевого инсайдера OnLeaks.

Издание отмечает, что новый смартфон получит обновленный внешний вид. Разработчики разместят камеру с тремя объективами на задней панели телефона, а блок с сенсорами объединят с металлической рамой девайса. Корейский производитель еще никогда не использовал подобный дизайн.

Судя по 3D-модели, динамик и порт USB-C будут располагаться на нижнем торце телефона, а кнопки включения и регулирования громкости находятся на правой грани смартфона. По данным источников, Galaxy S21 выйдет с процессорами Snapdragon 875 и Exynos 1000 или 2100.

Напомним, что презентация нового смартфона должна состояться в январе 2021 года. Производители решили выпустить телефон в феврале, чтобы воспользоваться сезонным отсутствием конкуренции на рынке.