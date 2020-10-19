Россия указала Турции на недопустимость переброски в Карабах наемников

Москва, 19 октября. Вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе стоит на повестке переговоров Москвы и Анкары, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости.

«Россия подчеркивает позицию о том, что привлечение наемников к конфликту в Карабахе неприемлемо», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, о переброске в Карабах более тысячи боевиков из Сирии. По данным источника РИА Новости, скоро в регион планируется направить еще одну группу участников незаконных бандформирований.

О том, что Турция задействует в боях в Карабахе наемников, заявлял ранее и премьер Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев это отрицает.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. В ночь на 18 октября была предпринята вторая попытка гуманитарного перемирия. Однако, как и в случае с первым перемирием (объявленным 10 октября), Баку и Ереван через несколько часов обвинили друга друга в обстрелах.