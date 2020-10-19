Сын певицы Валерии показал первое «фото» ребенка

Москва, 19 октября. Сын исполнительницы Валерии — Арсений Шульгин — вместе супругой Лианой опубликовали в Instagram-stories кадр, сделанный во время УЗИ. Пара очень ждет своего первенца, которого и решила еще до рождения «показать» поклонникам.

Супруг первым сообщил фанатам о скором прибавлении. В качестве доказательства он опубликовал несколько кадров с фотосессии, где у его жены уже виден большой срок беременности.

Аналогичный пост решила сделать и его возлюбленная.

«Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому. Я люблю тебя безмерно», — написала признание жена Арсения.

Поклонники девушки стали активно комментировать радостную для семьи новость.

«Крепкого здоровья тебе и малышу, долгих лет вам прожить и горя не знать, умничка», — отреагировала фанат.

«Ой, какая прелесть. Самое прекрасное время для женщины. Поздравляю вас. Желаю безграничного семейного счастья и большого крепкого здоровья. Фотографии вообще такие милые, трогательные, теплые, настоящее», — прокомментировала другая пользовательница.

Почти 90% записей под публикацией наполнены пожеланиями здоровья и счастья.