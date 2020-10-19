Лавров призвал согласовать меры по стабилизации ситуации в Карабахе

Москва, 19 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости побудить стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласовать меры по стабилизации ситуации. Об этом министр сообщил по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, передает РИА Новости.

«Мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические, транспортные связи и обеспечить надежность и безопасность Карабаха», — пояснил Лавров.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнуло масштабное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. 18 октября Ереван и Баку объявили перемирие, однако в этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.