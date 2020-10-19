Ищенко объяснил смену тактики Варшавы в Белоруссии провалом «блицкрига»

Киев, 19 октября. Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию в Белоруссии и «затяжное противостояние», которое выбрали в качестве новой тактики польские руководители белорусских протестов. На интернет-канале «Украина.ру» эксперт отметил, что запланированный Варшавой «блицкриг» провалился.

Недавно экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Женщина потребовала от него оставить свой пост, или в республике начнется масштабная забастовка.

Как заметил Ищенко, на самом деле на данный момент представители белорусской оппозиции стремятся удержать напряжение в обществе. Польские руководители митингов хотят продемонстрировать, что протесты радикальны, а для этого необходимо «стравливать» протестующих и силовиков, выводя из себя сотрудников правоохранительных органов. Именно по этой причине, в частности, все чаще силовикам угрожают в социальных сетях.

«Важно переводить противостояние в режим насилия», — объяснил политолог.

Все дело в том, что в режиме «блицкрига», нахрапом взять власть в Белоруссии не получилось, и теперь в этом должен помочь режим «затянутого противостояния», которое должно опять перейти в активную фазу спустя некоторое время.

Достаточно часто Ищенко комментирует политические события не только в ближайшем зарубежье, но и на Западе. Недавно специалист объяснил, что придется делать России после того, как Соединенные Штаты столкнутся с крахом.