Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще обращаться к гадалкам

При возникновении непонятных ситуаций для человека вполне логично искать ответы на вопросы у гадалок, психологов и прочих. И этим могут пользоваться как неграмотные эксперты (псевдоэксперты, те, кто вообще никак не причастен к этой теме, но понимают, что здесь можно «погреть руки»). Таких людей всегда было достаточно, но в эти периоды, когда происходит массовый психоз, когда можно набить свои карманы легко и просто, они просто активируются с утроенной силой. В этом состоит самая неприятная часть данного мероприятия. Об этом в комментарии ФАН рассказала консультант по моделированию жизни, соматиполог Ольга Шторм.

«Как раньше не будет»

«Другая же сторона этой монеты показывает, что люди, даже те, кто раньше с особой долей скепсиса относился к подобным направлениям, раскрывают свои глаза и могут получить действительно важные ответы на свои вопросы. Закрывают многие дыры в понимании себя, ситуации в целом, находят новые источники вдохновения. Те специалисты, которые умеют грамотно работать в своей сфере, очень серьезно укрепляются в своей позиции эксперта и выходят на новый уровень. Польза очевидна всем сторонам. Главное найти именно такого», — пояснила Шторм.

По ее словам, люди так устроены, что пока не «прогремит гром», мы не принимаем мер, а это не совсем логичный подход. Стоит всегда иметь свой собственный стратегический план развития. Он необходим каждому человеку, который вошел в этот временной интервал и понял, что необходимо к нему адаптироваться.

«Как раньше уже ничего не будет. Все значительно ускоряется, меняется и трансформируется. Люди, которые готовы менять свои взгляды и смотреть чуть дальше собственного носа, будут однозначно более удачливыми и менее подвержены рискам. Люди, которые приняли решение жить по-новому (раскрываться возможностям, адаптироваться, а не сопротивляться, получать предсказания от специалистов эзотерического направления, прокачивать свою личность и т. п.) выходят на новый уровень и имеют огромные преимущества», — добавила Ольга Шторм.

Затронет всех

В чем могут быть те самые преимущества? Тратя сегодня силы на упрочение своих позиций на работе, в коллективе, ваш фокус внимания нацелен только на это. И вы не в курсе, что ваша прореха вовсе не там, что вас ждет сюрприз в другой сфере. Занимаясь лишь своей финансовой частью жизни, упускаете из виду истинные причины этого положения, в котором вы оказались и получается как в медицине — лечим не источник заболевания, а его проявления, считает эксперт.

По ее словам, многие понимают, что ситуация сложная, она все равно коснется каждого в разной степени. Есть те, кто желает знать, как упрочить свои позиции и оказаться в плюсе, а есть те, кто ни во что вообще не верит, даже своим глазам, и предпочитает просто плыть по течению. Такие люди не ищут пути саморазвития, они просто потребители и без этого слоя населения никак.

«Вопрос стоит так — насколько человек готов согласиться со своей ролью в жизни человечества в целом? Для тех, кого роль легко заменяемого винтика устраивает и считается пределом мечтаний, нет надобности вникать глубже даже в свою собственную жизнь. Все равно он ничего менять не станет и просто потратит время свое и чужое, если вдруг обратится к специалисту в магии», — пояснила Ольга Шторм.

По ее словам, другая же категория очень охотно разбирается в том, что же все-таки происходит, ищет ответы на свои вопросы и находит их.