На трассе М-7 появится мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей



Чебоксары, 19 октября. Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии – и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева 19 октября в ходе еженедельной планерки сообщила, что в следующем году в Козловском районе появится большой мемориальный комплекс строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, передает пресс-служба Республики Чувашия.

Открытие мемориала запланировано на октябрь 2021 года. Его проект будет создан на основе всероссийского голосования.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей…» станет символом стойкости и мужества тех, кто в годы войны работал в тылу. Целостный облик сооружения будет определен после подведения итогов всероссийского творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника.

«С 15 октября мы начали подготовку к проведению всероссийского конкурса по сбору идей, каким будет мемориал, как он должен будет выглядеть. Проходить он будет на открытой площадке — единой платформе творческих конкурсов и голосований «Российского военно-исторического общества», — отметила Алла Салаева.

Конкурс продлится до 15 февраля. Также Алла Салаева отметила, что совместно с Минкультуры России разработана и подготовлена «дорожная карта» подготовительных работ. Согласно этой карте на 3 га земли рядом с федеральной трассой М7 недалеко от села Байгулово будет проведен комплекс геологических и геодезических работ. Работы планируется закончить до конца года.