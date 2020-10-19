Обнаженная Наталия Орейро показала, как кормит сына грудью

Москва, 19 октября. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро опубликовала в своем Instagram несколько архивных снимков, на которых кормит грудью своего сына Мерлина Атауальпу.

Артистка рассказала об одном из эпизодов своей жизни, который произошел в 2012 году на Каннском кинофестивале. Орейро поведала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына, а также опубликовала несколько снимков, на которых она обнаженная кормит грудью сына.

«Каннский кинофестиваль, отель с видом на французскую Ривьеру. Это было первое путешествие Аты. Я прошлась по красной дорожке, представляя фильм «Подпольное детство», и быстро, еще до того, как закончится мероприятие, убежала, потому что пришло время его кормить», — написала артистка.

Поклонников восхитила история, которая была проиллюстрирована нежными фотографиями. Подписчики поставили массу комментариев, пожелав здоровья и удачи актрисе и ее сыну.

«Какая же ты прекрасная», — пишет girlpuzzlea.

«Гармония», — отмечает mashagrishkina.

«Очень мило», — пишет radjakamilov.

«Красивая мама», — признается deman1608.

«Какие прекрасные фото, очень мило. Спасибо, что делишься самым сокровенным», — отмечает lasanjelica.

Ранее Орейро порадовала своих поклонников видео с зажигательным танцем. Артистка опубликовала в Сети видеоролик, на котором она запечатлена танцующая на девятом месяце беременности.