Асмус призналась, что жертвует миллионными контрактами ради работы в театре

Москва, 19 октября. Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала о своей зарплате в театре. Знаменитость отметила, что вопрос денег для нее никогда не был решающим, и гонорар она обсуждает в последнюю очередь, передает издание «7Дней.ру».

На данный момент Асмус точно не может пожаловаться на отсутствие работы. Артистка снимается в телешоу, появляется в новых популярных фильмах и при этом продолжает работать в театре имени Ермоловой. Однако выступает перед живыми зрителями девушка скорее от любви к искусству, ведь ей очень мало платят за участие в постановках.

Недавно известная по сериалу «Интерны» и фильму «Текст» актриса общалась со своими подписчиками, отвечала на их вопросы и рассказала о нюансах своего трудоустройства. По словам Асмус, в вопросе выбора работы она никогда не руководствовалась финансовым интересом. Для нее важна сама роль и условия работы, в то время как о размере гонорара знаменитость узнает в последнюю очередь.

Кроме того, Асмус раскрыла, сколько она получает за работу в театре. По словам звезды, за игру на сцене она получает менее 22 тысяч рублей и зачастую предпочитает театральные постановки работе с миллионными контрактами.

«Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей», — заявила актриса.

Недавно стало известно, что Асмус этим летом могла вернуться к роли Вари из сериала «Интерны». Именно эта роль стала судьбоносной, ведь после нее молодая актриса обрела всероссийскую популярность. Однако съемки продолжения сериала были сорваны, о чем знаменитость рассказала ранее.