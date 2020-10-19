Казань, 19 октября. Один человек погиб в массовом ДТП в Казани. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

На улице Тихорецкая водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt в нетрезвом виде, столкнулся с тремя иномарками. В результате аварии один человек погиб, двое госпитализированы.

«Из-за опьянения водитель Chevrolet Cobalt не смог выбрать безопасную скорость для движения, он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris», — рассказали в ведомстве.

По информации МВД, Chevrolet столкнулся с автомобилями Volkswagen Jetta и Nissan Qashqai.

В результате происшествия от полученных травм пассажир автомобиля Chevrolet 1982 года рождения скончался на месте, двух других пассажиров доставили в больницу с различными травмами. Также необходимая медицинская помощь оказана предполагаемому виновнику ДТП, водителю и пассажиру автомобиля Nissan.