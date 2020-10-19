Отсидевший пасынок Распутиной объяснил, откуда у него 27 детей

Москва, 19 октября. Пасынок певицы Маши Распутиной Роман Захаров признался, что у него есть не менее 27 детей от разных женщин. О том, откуда у него взялось такое потомство, мужчина рассказал в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова, который и является отцом Романа, в 1999 году. По словам Захарова-младшего, к таким переменам в жизни папы он отнесся положительно.

«Марию я с детства знаю. Она мне всегда нравилась как исполнительница. Я ее как мачеху даже не рассматриваю. Она женщина моего отца», — цитирует мужчину «Вечерняя Москва».

Как оказалось, Роман Захаров успел не один раз побывать в тюрьме. В первый раз пасынок Распутиной заступился за девушку в ночном клубе и, по его словам, «перестарался», из-за чего попал в заключение на полгода. Во второй раз в связи с поножовщиной в клубе Захарову пришлось провести в тюрьме четыре года. Однако все это не помешало сыну бизнесмена обзавестись внушительным потомством.

«Имею 27 неофициальных детей. <…> Смотрите, чернобыльская авария, испорчена почва, генофонд, там все либо больные, либо чего. Мы приезжаем, и они все ныряют. И там потом либо мать одиночка, либо муж бесплодный, тогда ребенок в семье, и фамилия другая у него», — пояснил мужчина.

Официально Роман Захаров записал на себя пять детей от девушек, с которыми он жил. Пасынок Распутиной дал свою фамилию четырем дочерям и одному сыну.

«Маша и папа меня в этом не поддерживают, они считают, что это какое-то отклонение», — сообщил Захаров об отношении его близких к шокирующих размеров потомству.

Мужчина рассказал, что помогает детям по возможности, но алименты на всех своих отпрысков не платит, потому что с него «нечего взять». Также пасынок Распутиной заявил, что детей у него могло бы быть больше, но некоторые девушки приняли решение прервать беременность.