Лавров и генсек Совета Европы подчеркнули неприемлемость водной блокады Крыма

Москва, 19 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что привлек внимание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда к водной блокаде Крыма, пишет ТАСС.

«Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций — и европейских, и универсальных», — сказал министр пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком СЕ.

Он также напомнил о докладе, который был сделан еще в 2016 году специальным представителем генсека Совета Европы Жераром Штудманом после посещения Крыма.

«Одной из его рекомендаций была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой», — указал Лавров.

Отметим, что проблема водной блокады полуострова звучит не только в СЕ, но и в ООН, и ОБСЕ. В начале октября депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет.

Готовятся обращения и в Комиссии по защите государственного суверенитета. Об этом ранее рассказала ФАН сенатор Ольга Ковитиди.

«Украиной нарушается Европейская Конвенция по правам человека, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков международных озер. Все эти нарушения должны, я твердо уверена, получить оценку ООН, стать предметом отдельного рассмотрения Совета Европы», — подчеркнула политик.

По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, водная блокада Крыма рассматривается Россией как вмешательство в вопросы государственного суверенитета, нарушение прав человека, ущемление прав и свобод. По данным ФАН, Ковитиди выступила с заявлением отдельно рассмотреть нарушения прав крымчан Украиной.