В Норвегии обнаружили мутировавший коронавирус

Тронхейм, 19 октября. Мутация коронавируса обнаружена в норвежском городе Тронхейм. По данным специалистов, ранее она ни разу не встречалась в стране, сообщает издание Verdens Gang.

Городской главврач Туве Ресстад отметила, что пока версия о мутации основана на предварительных оценках.

Медик рассказала, что в городе недавно была зафиксирована вспышка коронавируса. Эксперты допускают, что в муниципалитете распространяется именно мутированная версия, которая является более заразной.

Предварительные результаты анализа говорят о том, что в городе новый вид коронавируса. Свойства этой разновидности инфекции еще предстоит выявить.