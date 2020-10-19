Игорь Дивинский: Комиссионную накрутку на платежи по ЖКХ могут отменить

Платежи в сфере ЖКХ затрагивают интересы огромного количества граждан — это существенная и обязательная статья их расходов. Госдума выступает за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Сегодня комиссии составляют от 0,5% до 3% в зависимости от кредитной организации. В период самоизоляции россияне вынуждены оплачивать услуги ЖКХ дистанционно.

К рассмотрению законопроекта о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ депутаты вернулись в середине октября, выбрав более жесткую для банков версию, при которой уже с 1 января 2021 года все категории граждан освобождаются от уплаты такой комиссии. Инициативу отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ поддерживал президент Владимир Путин, который называл такие комиссии «квазинагрузкой» на население.

Скажу откровенно: судьба этого законопроекта непростая. В последние годы мы стали обращать внимание, что банки стали взимать комиссии и разного рода оплаты буквально за каждый «чих». Безусловно, банки предоставляют огромное количество комплексных услуг, которые действительно выгодны и интересны нашим гражданам, но не все мы задумываемся, что за каждую такую услугу нужно будет потом платить.

Все чаще от граждан стали поступать обращения с жалобами на многочисленные и не всегда понятные банковские сборы. На основе этих заявлений и появились инициативы по законопроектам, направленным на защиту интересов граждан и снижению финансовой нагрузки населения.

Мы обратили внимание на существование единой услуги по оплате ЖКХ. Мало того, что в единую квитанцию сведены разные услуги, которые мы оплачиваем, так банки еще и комиссию берут. Стали разбираться. Оказалось, что это очень непростой вопрос, потому что обязанность по сбору средств за предоставленную услугу лежала на ресурсоснабжающих организациях. Например, плату за электроэнергию принимает организация по ее сбыту. И сегодня это работает без комиссий.

Но таких пунктов приема платежей за ЖКХ всего несколько. Представляете, какие нужно было отстаивать очереди тем, кто хотел бы оплатить без комиссии?

Мы все сегодня находимся в едином окне больших банков. Они действительно делают много хороших вещей в плане облегчения нашей жизни — можно регулировать свои счета, не заходя в офис банка через личный кабинет, организовывать платежи, переводы и так далее.

В свое время банки и предложили ресурсоснабжающим организациям: «Давайте мы эту функцию возьмем на себя, а вы нам за это будете какую-то «копеечку» платить», и те, безусловно, с этим согласились. Вот только платить стали не организации, а граждане. Почему? Банки же предоставляют услуги не только гражданам, тем, кто предоставляет услуги ЖКХ, жилищным кооперативам — получается, что банки брали за свои услуги и с тех, и с других.

Были случаи, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с некоторыми банками, включали в тариф расходы на перевод платы граждан за коммунальные услуги по завышенным ценам. И если граждане оплачивали ЖКХ в других банках, то платили комиссию дважды.

На двойное обложение комиссией ресурсосодержащих организаций обратило внимание правительство в лице ФАС. В сентябре 2019 года правительство своим постановлением запретило включать комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ.

Тогда встал вопрос о том, что все проблемы останутся только на плечах наших граждан — и надо идти им навстречу. Граждан нужно освободить от этой обязанности.

Участники финансового рынка предлагают посмотреть на проблему со своей стороны. Они высказывают опасения, что предлагаемые меры могут привести к негативным последствиям для финансовых организаций и граждан: из-за отсутствия компенсации издержек кредитных и иных финансовых организаций снизится собираемость платежей для всей системы ЖКХ.

Придется, предполагают они, создавать собственные каналы сбора платежей для поставщиков услуг ЖКХ. Действительно ли так велики риски участников рынка, касаются ли они напрямую граждан? Давайте посмотрим.

Банки говорят, что они собирают какие-то переводы или денежные средства — а это процесс, и он должен быть оплачен. Значит, уже есть программа, за которую заплатили, которая обслуживается. Получается, можно собирать оплату, не взимая комиссию.

Знаете, какой оборот средств в ЖКХ? Порядка 4 трлн рублей. И банки явно не хотят лишиться этого оборота. А сегодня уже любая организация готова сама обрабатывать эти средства и платежи без комиссий. Поэтому банкам нужно договориться между собой, это во-первых. Во-вторых, их затраты на технические средства, на обработку, на обслуживание всех этих систем связаны не только с платежами по ЖКХ. Качество коммунальных услуг никаким образом не изменится.

На сегодняшний день законопроект прошел второе чтение в комитете по финансовому рынку, его уже вынесли на совет Думы. Если законопроект примут, то, как и все законы, он поступит в Совет Федерации, где пройдет согласование. После этого он поступит к президенту на подписание. Если эти изменения вступят в силу, то граждане будут освобождены от уплаты комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Все, включая президента, с этой законодательной инициативой знакомы — мы уже около года общаемся на эту тему, так что не думаю, что этот процесс будет затягиваться. Предполагаю, что до нового года мы этот закон примем. А в случае принятия этого законопроекта каждая семья сможет экономить в год небольшую, но заметную сумму.