Эксперт оценил решение кабмина выплатить 35 млрд руб. безработным россиянам

Выплаты из федерального бюджета на поддержку потерявших работу россиян в размере более 35 млрд рублей можно назвать беспрецедентными. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Поддержка безработных

Правительство дополнительно выделит 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Такое заявление в ходе совещания с вице-премьерами сделал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает поддерживать людей, которые потеряли работу, в том числе из-за распространения коронавируса. Им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей. <…> На эти социальные выплаты в бюджете на текущий год мы предусмотрели свыше 165 миллиардов рублей, дополнительно к ним правительство выделяет более 35 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение правительства подписано», — сказал он.

Беспрецедентные выплаты

Как отметила Мильчакова, выплаты из федерального бюджета на поддержку потерявших работу россиян в размере более 35 млрд руб. можно назвать беспрецедентными. Причем не только потому, что в этом году на поддержку безработных уже было выделено 165 млрд руб. В предыдущие кризисные периоды правительство таких огромных сумм не выделяло. Напомним, что в 2009 году правительство направило на поддержку безработных более 5 млрд руб., а в 2016 году — немногим более 8 млрд руб.

«Отмечу при этом, что безработица в России сегодня составляет только 6,4% трудоспособного населения, а в 2009 году безработица подскочила до 8,3% трудоспособного населения, то есть сегодня при более низком уровне безработицы правительство делает для временно потерявших работу граждан гораздо больше», — пояснила Мильчакова.

Конечно, рубль в 2009 году даже после кризиса был намного более крепким и стабильным, чем сегодня. Но, с другой стороны, добавила она, именно в этом году государство показало, что оно у нас социальное и должно как можно больше делать для поддержки граждан, а тем более — тех граждан, кто не по своей вине потерял работу и оказался в трудной жизненной ситуации.

«Государство может снизить показатели официальной безработицы путем создания новых рабочих мест, программами трудоустройства разных социальных и возрастных групп, развития проекта самозанятости и его распространения на все регионы России, а еще и дополнительной поддержкой из госбюджета предпринимателей, которые смогли сохранить не менее 80–90% трудового коллектива в период кризиса», — считает Мильчакова.

По ее мнению, на конец 2020 года рост безработицы составит до 6,5–7% трудоспособного населения или даже чуть выше этой цифры, но на 2021 год она прогнозирует, что безработица по мере восстановления экономики будет снижаться и упадет до 5,5–6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.