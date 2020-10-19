Асмус откровенно рассказала о самой постыдной роли в карьере

Москва, 19 октября. Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая находится на двухнедельном карантине из-за заболевания COVID-19, откровенно рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии. Об этом знаменитость написала в разделе stories в своем Instagram-аккаунте.

Актриса призналась, что это не роль в картине «Текст», за интимные сцены в которой ее облили «помоями». По словам Кристины, ей стыдно до сих пор за участие в фильме «Что творят мужчины» режиссера Сарика Адреасяна.

«Такая роль уже есть в моей фильмографии», — ответила Асмус на вопрос поклонника о роли, на которую актриса никогда бы не согласилась.

Во время работы над этой комедией Асмус параллельно принимала участие в съемках сериала «Интерны». Киноленту «Что творят мужчины» часто называют фильмом для взрослых, так как в нем очень много интимных и откровенных сцен, находящихся на грани порнофильма.

Интересно, что ранее Асмус рассказала, почему не смогла бы сняться в порно. Один из фанатов решился на откровенный вопрос и спросил, смогла бы артистка сняться в фильме для взрослых. Знаменитость ответила отрицательно и призналась, что стесняется раздеваться на камеру. Этот ответ привел в замешательство поклонников.