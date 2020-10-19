В Роспотребнадзоре предупредили о приближении пика заболеваемости СOVID-19

Москва, 19 октября. Россия приближается к пиковым значениям по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

По ее словам, эффект от ограничительных мер будет заметен чуть позже, поэтому несмотря на школьные каникулы и частичный перевод работников на удаленный режим, рост заболеваемости продолжается.

«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — пояснила Пшеничная.

Она также добавила, что даже при самом негативном сценарии пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией не превысят отметку в 20 тысяч случаев в сутки. Пшеничная подчеркнула, что ситуация начнет стабилизироваться в первой декаде декабря, однако это зависит от сознательности граждан.