Гузеева пожаловалась на специфические вкусы ее «противных детей»

Москва, 19 октября. Телеведущая Лариса Гузеева недавно рассказала о том, как сложно угодить ее детям в плане готовки. Знаменитость призналась в эфире передачи «На дачу!», что двадцатилетняя дочь не так давно сплюнула ей в руку пережеванное блюдо.

На самом деле Гузеева очень любит готовить и чаще всего занимается этим в кругу семьи. Однако периодически знаменитости приходится стряпать и для посторонних людей, ведь телезвезда снимается в шоу «На дачу!» и в нем рассказывает людям об интересных рецептах и способах проведения семейного досуга.

Как заметила теледива на съемках одного из выпусков передачи, ее детям сложно угодить в плане готовки. Дочь Ольга периодически помогает матери готовить, однако ест далеко не все, что ей предложили. Недавно, во время обеда, девушка попросила Гузееву протянуть ей руку, после чего сплюнула туда пережеванную еду.

Все дело в том, что телеведущая с самого детства пыталась угодить наследникам, и это, судя по всему, дает о себе знать. Гузеева постоянно находится в поиске новых блюд, которые бы понравились ее семье.

«Если есть противные дети, которых не накормить, нужно всякую придурь придумать, как я своим детям», — объяснила ведущая участникам шоу.

Также телезвезда пожаловалась на атаки хейтеров, которые критикуют не только саму Гузееву, но и ее наследников. По словам знаменитости, ей очень часто приходится читать в комментариях, что она не привлекательна, страдает от лишнего веса и не умеет одеваться. Достается и детям знаменитости. В частности, о дочери Гузеевой пишут, что она пошла в мать и поэтому «ужасна».

«Говорят, учишь нас всех жизни, а сама такая-сякая», — объяснила ведущая.

Стоит сказать, что звезда достаточно часто вступает в споры с подписчиками и периодически тоже ведет себя некорректно. Как сообщалось ранее, недавно Гузеева грубо объяснила поклонникам, почему не носит защитную маску.