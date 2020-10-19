Донбасс сегодня: «Азов» готовит молодежь для городских боев, морпех ВСУ подорвался на мине

Донбасс, 19 октября. Украинские войска впервые с начала перемирия ударили по ЛНР из тяжелых минометов. Боец морской пехоты ВСУ подорвался на мине на глазах у журналистов. Украинские десантники оборудуют тайники с боеприпасами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Донецкая Народная Республика обстреляна Вооруженными силами Украины восемь раз. Огонь велся из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстреляны пять населенных пунктов на мариупольском и донецком направлениях обороны ДНР.

Утром в понедельник минометному обстрелу подвергся населенный пункт Калиновка Луганской Народной Республики, сообщает оборонное ведомство ЛНР. Противник нанес удар с применением тяжелых 120-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов. О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

Обстрел территории ЛНР с применением тяжелого вооружения произошел впервые за более чем два месяца действующего перемирия, отмечают в Народной милиции республики. После огневой провокации наблюдатели НМ ЛНР заметили на позициях противника в селе Луганское, откуда производился обстрел, съемочные группы украинских СМИ и медицинский автомобиль, что говорит о подготовке Киевом очередной информационной провокации против Донбасса.

Украинские силовики создают тайники с оружием

Комиссия северной оперативно-тактической группировки украинских войск выявила тайник с боеприпасами на позициях 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе города Старый Айдар в Луганской области, сообщает разведка ЛНР. По всей видимости, схрон был оборудован военнослужащими 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, убывшей в пункт постоянной дислокации по ротации.

В тайнике обнаружено четыре десятка ручных осколочных гранат Ф-1 и несколько сотен патронов к стрелковому оружию. С целью снять с себя ответственность начальник склада 80-й бригады сообщил, что боеприпасы были переданы ему убывшим подразделением, но на учет поставить их офицер не успел. В бригаде проводится дальнейшее разбирательство.

Украинский солдат подорвался на мине на глазах журналистов

Старший солдат Романько из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подорвался на противопехотной мине в районе Водяного на юге Донецкой области, сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на данные разведки. Инцидент произошел во время сопровождения военнослужащим съемочной группы украинского телеканала «1+1», которая готовила сюжет по дискредитации донецких подразделений.

Во время следования к точке съемки боец отклонился от заданного маршрута и наступил на противопехотную мину ПМН-2. От полученных ранений Романько скончался на месте подрыва. Сотрудники военной службы правопорядка, прибывшие на место инцидента, изъяли у журналистов записывающую аппаратуру, на которой зафиксирован подрыв бойца. Также с корреспондентов взяли подписку о неразглашении.

Радикалы учат молодежь зачистке городов Донбасса

Украинские националисты продолжают готовиться к полноценной войне в Донбассе, следует из сообщений донецкой разведки. Радикалы отряда «Азов» в Мариуполе на территории одной из местных школ готовят молодых людей к боям. Новобранцев обучают тактике ведения боевых действий в городских условиях, а также проводят с ними занятия по огневой и физической подготовке.

В качестве «учителей» выступают националисты «Азова», имеющие опыт реальных боевых действий в Донбассе. По окончании курсов после 24 октября часть молодых людей смогут стать участниками боевых подразделений, остальные вольются в гражданское крыло организации для привлечения к участию в отдельных акциях радикалов как в зоне Операции объединенных сил, так и за ее пределами.