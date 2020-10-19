Антипов вывел на чистую воду режиссеров фейкового видео о крушении MH17

Москва, 19 октября. Технический эксперт Юрий Антипов назвал главные ошибки СБУ в деле MH17. Подробное доказательство фальсификации видеоролика с якобы провозом ЗРК «Бук» опубликовал NewInform. От внимания Антипова не ускользнули, казалось бы, незначительные детали, благодаря чему он вывел на чистую воду режиссеров фейкового видео.

Антипов провел анализ фейкового видео, где обнаружил ряд несостыковок, которые, по его словам, «просто режут глаза». В частности, он указал на одежду людей, случайно попавших в кадры, когда военная колонна двигалась по территории России.

Эксперт напомнил, что события на видео (как утверждается следователями Нидерландов) происходили в конце июня, начале июля. Но при этом на видео можно видеть людей в теплой одежде в момент прохождения военной колонны.

«Согласитесь, что странная одежда на людях в середине лета.<...> Думаете, только одежда прохожих, попавших в кадры видео подделки, выдает фальсификаторов? Это далеко не так. Сами фальсификаторы выдают себя с головой, в неуемном стремлении выдать желаемое за действительное», — подчеркнул Антипов.

По его словам, авторы видео специально концентрируют внимание на придорожной табличке населенного пункта. И тут же авторы этой видео подделки приводят в качестве аргумента фото из Google.

«И невдомек горе-операторам, что на видео с регистратора автомашины, фиксирующего проезд военной колонны, видны поля. Слева и справа от дороги. Пустые поля, на которых только-только появилась поросль. А по картинке из Google становится понятно, что это не просто пустыри вдоль дороги, а культивируемые поля с произрастанием сельхоз продукции», — пояснил специалист.

По мнению Антипова, авторы этого фальшивого видео «лепили в свой видеоряд, все, что было под рукой и снимали все задолго до крушения, явно зная, когда преподнести эту ложку дегтя к определенному обеду».

«Поэтому повторю – никакой случайности в крушении МН17 и быть не могло. Все планировалось задолго до трагедии», — подчеркнул он.

По словам эксперта, одновременно со съемками в России, шли не менее интересные съемки перемещения «одиночного «Бука» на Украине, а режиссерам осталось только «соединить эту искусственную россыпь сериалов в единый фильм».

«Затем эту картину — уже после крушения МН17 — вбросили в Интернет. <...> Просто и примитивно. На всякого режиссера-мудреца довольно простоты», — заключил Антипов.

Напомним, пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев Донбасса, народные республики эти обвинения отвергли.

Расследование обстоятельств крушения проводит совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Международные следователи считают, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Москва передала Нидерландам данные российских радаров и документы, подтверждающие, что «Бук», поразивший самолет, принадлежит Украине, и была выпущена с территории, подконтрольной Киеву. Но ССГ эту информацию проигнорировала.

МИД РФ не раз заявлял, что расследование является однобоким и предвзятым, а обвинения ССГ в якобы причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление.

