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Эксперт объяснил, от какой угрозы комплексы «Авангард» уберегают Россию

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Эксперт объяснил, от какой угрозы комплексы «Авангард» уберегают Россию

Новейшие гиперзвуковые комплексы, анонсированные 1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным, уберегают Россию от многократно возросшей за последние годы американской агрессии. Об этом в интервью ФАН заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее журнал National Interest выпустил статью, в которой оценил возможности российского межконтинентального комплекса «Авангард», ракеты которого способны маневрировать и обладают скоростью, которая в 20 раз превышает скорость звука. Эксперт издания Питер Сучиу убежден, что, несмотря на глубокую эшелонированность, система противовоздушной и противоракетной обороны США не сможет отразить одновременный удар «Авангардов» и обычных МБР, на которые она и рассчитана.

«Хочу отметить, что таким образом Россия всего лишь выравнивает стратегический баланс в ядерном вооружении, а не получает какое-то неприемлемое преимущество, — сказал Леонков. — Создание таких комплексов с нашей стороны было вызвано тем, что американцы вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. А уже к 2018 году они закончили формировать силы, которые отвечают стратегии мгновенного ответного удара».

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» объяснил, в чем заключается данная стратегия: согласно ей, первым ударом обезвреживаются шахтные и передвижные комплексы, с которых стартуют МБР. А все остальное, по плану Пентагона, должно уничтожаться средствами противоракетной обороны, которые США сделали мобильными, разместив их на кораблях.

Эксперт объяснил, от какой угрозы комплексы «Авангард» уберегают Россию

«Таким образом они получали неоспоримое преимущество перед государствами, у которых есть ядерный арсенал — это не только Россия, но и Китай, а также КНДР, — отметил военный эксперт. — Кроме того, в 2018 году Соединенные Штаты заявили, что все их ракеты морского базирования получат ядерные боеголовки. В частности, такое вооружение должны получить эсминцы типа «Арли Берк», которые довольно легко могут оказаться у наших берегов. Имея на борту как ракеты, так и противоракеты, они в состоянии изменить ядерный баланс в мире — разумеется, не в пользу России».

Но теперь этому не бывать: собеседник ФАН убежден, что наши гиперзвуковые комплексы стали тем самым оружием, которое способно нивелировать все наработанные американцами преимущества.  

«Если в случае развязывания военного конфликта вы получаете неприемлемый ущерб, то зачем это вообще делать? — задается вопросом Леонков. — Кроме того, наш президент Владимир Путин предупредил Вашингтон, что удары своим атомным оружием мы будем наносить не только по тому месту, откуда полетели вражеские ракеты, но и по тому, откуда был отдан приказ об их старте. Так что я уверен, что внесение наших гиперзвуковых комплексов в «ядерное уравнение» остудило очень многие горячие головы в Пентагоне».

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