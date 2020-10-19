Эксперт объяснил, от какой угрозы комплексы «Авангард» уберегают Россию

Новейшие гиперзвуковые комплексы, анонсированные 1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным, уберегают Россию от многократно возросшей за последние годы американской агрессии. Об этом в интервью ФАН заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее журнал National Interest выпустил статью, в которой оценил возможности российского межконтинентального комплекса «Авангард», ракеты которого способны маневрировать и обладают скоростью, которая в 20 раз превышает скорость звука. Эксперт издания Питер Сучиу убежден, что, несмотря на глубокую эшелонированность, система противовоздушной и противоракетной обороны США не сможет отразить одновременный удар «Авангардов» и обычных МБР, на которые она и рассчитана.

«Хочу отметить, что таким образом Россия всего лишь выравнивает стратегический баланс в ядерном вооружении, а не получает какое-то неприемлемое преимущество, — сказал Леонков. — Создание таких комплексов с нашей стороны было вызвано тем, что американцы вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. А уже к 2018 году они закончили формировать силы, которые отвечают стратегии мгновенного ответного удара».

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» объяснил, в чем заключается данная стратегия: согласно ей, первым ударом обезвреживаются шахтные и передвижные комплексы, с которых стартуют МБР. А все остальное, по плану Пентагона, должно уничтожаться средствами противоракетной обороны, которые США сделали мобильными, разместив их на кораблях.

«Таким образом они получали неоспоримое преимущество перед государствами, у которых есть ядерный арсенал — это не только Россия, но и Китай, а также КНДР, — отметил военный эксперт. — Кроме того, в 2018 году Соединенные Штаты заявили, что все их ракеты морского базирования получат ядерные боеголовки. В частности, такое вооружение должны получить эсминцы типа «Арли Берк», которые довольно легко могут оказаться у наших берегов. Имея на борту как ракеты, так и противоракеты, они в состоянии изменить ядерный баланс в мире — разумеется, не в пользу России».

Но теперь этому не бывать: собеседник ФАН убежден, что наши гиперзвуковые комплексы стали тем самым оружием, которое способно нивелировать все наработанные американцами преимущества.