Баку заявил, что ракеты Армении упали рядом с нефтепроводом

Баку, 19 октября. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о выпущенной ВС Армении ракете, которая упала на расстоянии 250 метров от нефтепровода Баку — Новороссийск.

Согласно данным, Армения выпустила ракеты в направлении Хызинского района, который расположен в более чем 300 километрах от проведения боевых действий. Силы ПВО Азербайджана нейтрализовали ракеты, но некоторые их части упали на расстоянии 250 метров от стратегического нефтепровода Баку — Новороссийский.

«Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В связи с этим азербайджанская прокуратура проводит необходимые мероприятия на месте происшествия.

Нагорнокарабахский конфликт, который длится с 80-х годов прошлого столетия, вновь обострился в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий, пишет Deita.ru.