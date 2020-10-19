Наказание за нарушение тишины будет прописано в новом КоАП

Москва, 19 октября. Сенатор Ирина Рукавишникова прокомментировала обновление редакции КоАП РФ. Она обратила внимание, что статья о нарушении режима тишины продолжит действовать, сообщает ТАСС.

Максимальный размер наказания останется неизменным и будет составлять 2000 рублей.

«Да, проектом предусматривается ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23.00 до 07.00 часов», — подчеркнула парламентарий.

Она обратила внимание, что данный вид правонарушения входит в число наиболее распространенных. Подтверждением тому стал и тот факт, что в российских субъектах приняты местные законы, касающиеся соблюдения режима тишины.

Парламентарий подчеркнула, что будут исключения, позволяющие шуметь в указанный выше период времени. Речь идет о ликвидации последствий ЧС, пресечении правонарушений, неотложных работах в интересах безопасности граждан. Это же касается и массовых мероприятий, разрешение на которые дали власти федерального или регионального уровней.