Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

Москва, 19 октября. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения. Об этом премьер-министр сказал на совещании со своими заместителями, передает РИА Новости.

Мишустин напомнил, что на эти цели уже выделили почти шесть миллиардов рублей.

«Большая часть — из федерального бюджета», — уточнил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Крыму и Севастополю выделили по распоряжению Михаила Мишустина на решение срочных водных проблем более пяти миллиардов рублей.

О том, как будет решаться проблема с водой в Севастополе, — читайте в материале Федерального агентства новостей.