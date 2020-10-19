Уфа, 19 октября. Житель Уфы выиграл в лотерею 132 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Один из крупнейших в России распространителей лотерей «Столото» находится в поисках победителя, который в минувшие выходные выиграл 132 миллиона рублей.

Как стало известно, счастливчик оказался родом из Республики Башкортостан. С начала октября здесь уже третий выигрыш суперприза в розыгрышах государственных лотерей.

«В воскресенье, 18 октября, житель Уфы выиграл в 11 530-м тираже «Гослото «7 из 49» 132 370 192 рубля. Это второй по величине выигрыш в лотерее», — сообщили в «Столото».

Чтобы стать обладателем суперприза, нужно угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи «Гослото «7 из 49» в день проходят пять раз.

Миллионер из Башкирии приобрел билет на два тиража за 50 рублей. Счастливыми цифрами стали: 45, 47, 37, 22, 3, 24, 40. Эти числа и позволили жителю Уфы стать обладателем внушительного состояния.

Ранее житель Перми выиграл в лотерею более 500 миллионов рублей. Сумма стала рекордной за всю историю проведения розыгрышей.