Коллеги мэра Ялты назвали «коварную болезнь» причиной смерти Имгрунта

Санкт-Петербург, 19 октября. Коллеги скоропостижно скончавшегося мэра Ялты из Белореченского района Краснодарского края, где Иван Имгрунт 17 лет занимал пост главы, скорбят после неожиданной смерти своего экс-руководителя. Причину смерти они назвали «коварной болезнью» и рассказали ФАН, что сохранят о нем память.

«Иван Иванович руководил районом с 2000 по 2017 год. Светлая память о замечательном человеке и сильном руководителе навсегда останется в памяти белореченцев и всех тех, кто его любил», — сообщили в администрации Белореченского района.

Руководитель ялтинской администрации скончался накануне в одной из петербургских больниц. Его госпитализировали с пневмонией, после чего у него была выявлена коронавирусная инфекция. Похороны Имгрунта пройдут в городе Белореченске, предположительно, в четверг, 22 октября.

Вместе с тем, по словам источника ФАН, Имгрунта могут похоронить в закрытом гробу. Окончательное решение будет зависеть от предоставленных в ритуальную службу документов.

Примечательно, что мужчина уже готовился к выписке, однако его состояние резко ухудшилось. Позже стало известно, что он страдал хроническими заболеваниями, осложнения от которых появились на фоне COVID-19.

Соболезнования родным и близким Имгрунта выразил руководитель республики Крым Сергей Аксенов, а также обычные горожане, для которых смерть мэра стала настоящим ударом.