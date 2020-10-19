Песков заявил о повышенном спросе на «Спутник V» на мировых рынках

Москва, 19 октября. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» активно продвигается на мировые рынки, сталкиваясь с повышенным спросом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами», — сказал Песков, комментируя разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль-Саудом, в котором затрагивалась тема российской вакцины.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, желает ли саудовская королевская семья привиться от COVID-19 российским препаратом, порекомендовав обращаться за этой информацией непосредственно в королевскую семью. Также Песков добавил, что продвижением «Спутник V» на рынке весьма успешно занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который сталкивается «с повышенным спросом на продукцию российских ученых».

Напомним, российский препарат «Спутник V», разработанный экспертами Центра имени Гамалеи, был зарегистрирован 11 августа, став первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Также в России уже зарегистрировали вторую вакцину, созданную новосибирским центром «Вектор».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что массовую вакцинацию в столице планируют начать в декабре, пишет РИАМО. В ноябре Москва должна получить первые крупные партии препарата.