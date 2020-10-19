Кремль надеется на диалог с США по стратегическому вооружению

Москва, 19 октября. Власти РФ рассчитывают, что США продолжат диалог относительно стратегического наступательного вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва надеется на это, даже несмотря на выказанный ранее американцами отказ продлить действие договора об СНВ, пишет ТАСС.

Песков констатировал, что продление документа позволило бы «выиграть» год времени, о чем ранее говорил Владимир Путин. За этот период можно было бы обстоятельно и конструктивно обсудить аспекты касательно стратегического наступательного вооружения и контроля над ним.

Песков добавил, что инициатива России отвечает именно безопасности всего мира.