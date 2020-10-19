Депутат парламента Белграда: Каждый визит Путина приносил Сербии добро

Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию ожидается не позднее декабря — января 2021 года. Без российского лидера один из самых больших православных храмов в мире, собор Святого Саввы, достраиваемый в сербской столице, не освятят. Об этом корреспонденту ФАН заявила депутат парламента Белграда Драгинья Влк.

Уже известно, что визит Путина в Сербию, запланированный на 20 октября, в этот день не состоится. Основной причиной и в Москве, и в Белграде называют пандемию коронавирусной инфекции.

«Каждый визит Путина приносил Сербии добро»

«Визит президента Владимира Путина в Республику Сербия имеет большое значение не только для нашей страны, но и для всего балканского региона, — заявила Драгинья Влк. — Мы ожидаем, что Путин посетит Сербию не позднее декабря этого года или января 2021 года. Без него собор Святого Саввы на Врачаре не будут ни открывать, не освящать, — заявила собеседница ФАН. — Каждый визит президента Путина приносил Сербии добро, новые проекты и процветание. Я уверена, что ни коронавирус, ни какая-либо другая причина не отменят его приезда».

По словам белградского депутата, во время визита главы Российского государства в столицу Сербии будут подписаны межправительственные соглашения в области обороны, энергетики, образования и труда, а также по российской вакцине от COVID-19.

Драгинья Влк отметила, что до конца октября в Сербии должно быть сформировано новое правительство, которое и будет подписывать весь пакет российско-сербских соглашений. Напомним, парламентские выборы в этой балканской республике прошли еще 21 июня, однако новое правительство до сих пор не сформировано.

«Помимо подписания стратегических межправительственных документов ожидается сотрудничество на региональном уровне: продвижение нового соглашения между городами Нови-Сад и Санкт-Петербург, между Белградом и Санкт-Петербургом, а также соглашения на местном уровне между муниципалитетом Врачар и Санкт-Петербургом», — сообщила собеседница ФАН.

Сейчас в Сербии ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который может посетить Белград с рабочим визитом 28–29 октября. Известно, что у главы российского МИД запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем.

«Мы знаем, что визиту президента всегда предшествует визит министра иностранных дел. Минимум два месяца должно пройти от визита главы МИД до визита президента. К этому времени и храм будет достроен, и правительство сформировано — и уже ничего не помешает Владимиру Путину посетить нашу страну», — подчеркнула Влк.

Она напомнила, что Россия очень помогла Сербии в борьбе с коронавирусом: в начале апреля Минобороны РФ направило в эту страну специальные подразделения для противодействия пандемии. Тогда на Балканы прибыли восемь врачебно-сестринских бригад и специалисты войск РХБЗ.

Кроме того, сербы надеются, что их страна одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19.

«Во время пандемии более, чем когда-либо, решающее значение имеют солидарность и сотрудничество братских стран. Исторически хорошие отношения между нашими странами значительно укрепились с приходом к власти Александра Вучича. Он — великий патриот, ему важны интересы Сербии, сотрудничество и экономический рост. И это, в том числе, — причина того, почему Владимир Путин так его поддерживает», — считает депутат парламента Белграда Драгинья Влк.

Сербия — ключ к Балканам

На днях сербская оппозиция успела заявить, что причиной переноса визита президента России в Белград якобы стал «новый уровень отношений между Сербией и США, с выходом на решение косовской проблемы». Основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко в интервью ФАН поставил под сомнение этот довод и призвал не искать политического подтекста в том, что Путин не приедет в Белград 20 октября.

«Владимир Путин был в Сербии в последний раз 17 января 2019 года. После чего ему было отправлено приглашение посетить Белград 20 октября — в этот день отмечается освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Путин говорил о том, что он рассматривал возможность приехать в Сербию, и этот визит до последнего готовился, — обратил внимание собеседник ФАН. — В первую очередь и исключительно по причине того, что сейчас такая непростая ситуация с пандемией — и в России, и в Сербии, — этот визит, очевидно, будет перенесен. И это было понятно довольно давно».

По мнению Бондаренко, никто не стал бы рисковать здоровьем президента России. К тому же главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон заявил, что нельзя исключать возможность закрытия Белграда на карантин.

«Конечно, в этой связи о каких-то торжественных масштабных мероприятиях с участием первых лиц двух государств не может быть и речи. Да и в России, судя по статистике заболеваний коронавирусом, сейчас ситуация непростая», — отметил эксперт.

То обстоятельство, что храм Святого Саввы в Белграде еще не готов к открытию, — не повод для отмены визита Владимира Путина в Сербию, утверждает основатель проекта «Балканист». Собор можно торжественно открыть, а затем закончить работы и впустить прихожан.

«На строительство крупнейших культурных памятников, в первую очередь церквей, в Европе уходили целые столетия. То, что в Сербии за 30 лет удалось практически построить и оформить внутреннее убранство собора Святого Саввы, — это беспрецедентно. Храм Святого Саввы спорит с Храмом Христа Спасителя за статус самого большого православного храма в мире. Можно себе представить, что это колоссальные затраты, трудоемкость работы», — пояснил Бондаренко.

Второй за год визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова (предыдущий визит состоялся 18 июня) говорит о том, что Балканы для России были и остаются очень важным регионом, констатирует собеседник ФАН.

«У нас нет другой такой страны, кроме Белоруссии, с которой плотность государственных контактов была бы такой высокой. Лавров в период пандемии практически никуда не ездит, а сейчас у него намечено балканское турне. Он планирует посетить столицу Сербии, столицу Боснии и Герцеговины и столицу Хорватии, — уточнил Олег Бондаренко. — Так что единственный регион мира, куда российская дипломатия активно дотягивается в период пандемии и непростой политической ситуации, — это Балканы. А главным для России ключом к ним является Сербия».

Эксперт не стал делать прогнозов, на какой срок в точности перенесут визит президента России в Сербию, и отметил лишь, что это будет напрямую зависеть от эпидемиологического благополучия в двух странах.

17 октября в МИД РФ заявили, что рабочий визит Сергея Лаврова в Сербию еще прорабатывается.

Храм Святого Саввы в Белграде — один из крупнейших православных соборов в мире. Его площадь составляет 7570 кв. м, диаметр купола — 35 м, а высота достигает 65 м. Он был назван в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1169–1236). По преданию, собор возвели на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Образцом построенного храма послужил собор Святой Софии в Стамбуле, но белградский храм превосходит стамбульский по размерам. Его площадь составляет 7570 кв. м, диаметр купола — 35 м, а высота достигает 65 м.

С 2015 года по поручению президента РФ Россотрудничество координирует работы по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы. Мозаичные работы выполняют российские мастера под руководством известного художника Николая Мухина. В январе 2019 года Владимир Путин лично посетил храм и вставил деталь в мозаику его внутреннего убранства.