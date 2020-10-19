Пользователи соцсетей назвали ударом смерть мэра Ялты Ивана Имгрунта

Санкт-Петербург, 19 октября. Жители Ялты были шокированы трагическим известием о скоропостижной кончине мэра Ивана Имгрунта. На странице градоначальника в социальных сетях горожане оставляют соболезнования и сокрушаются после неожиданной для всех кончины мэра.

«Такой удар! Шок! Соболезную семье и близким покойного! Так неожиданно... Уходят хорошие», — написала пользовательница «ВКонтакте».

Напомним, что руководитель ялтинской администрации скончался накануне в больнице Петербурга. Похороны состоятся в городе Белореченске Краснодарского края, предположительно, в четверг, 22 октября. Вместе с тем, по словам источника ФАН, Имгрунта могут похоронить в закрытом гробу. Отмечается, что точное решение будет зависеть от предоставленных в ритуальную службу документов.

Напомним, что Имгрунт лечился от пневмонии в Петербурге. Мужчина уже готовился к выписке, однако его состояние резко ухудшилось. Позже стало известно, что он страдал хроническими заболеваниями, осложнения от которых появились на фоне коронавирусной инфекции.