Фанаты не узнали резко похудевшего актера Домогарова

Москва, 19 октября. Новый снимок 57-летнего актера Александра Домогарова вызвал смешанные эмоции у поклонников. Некоторые начали переживать за его здоровье из-за худобы, а другие обрадовались тому, что артист сыграет главную роль в спектакле «Ричард».

«За три часа до начала спектакля «Ричард» и до времени «Х» — 40 минут», — написал Домогаров под снимком.

На фото Александр Домогаров выглядит сильно похудевшим. Поклонники не узнали резко похудевшего Домогарова. Некоторые фанаты указали на наличие проблем со здоровьем у кумира.

«Дальше не надо худеть», — посоветовал один из поклонников.

«Так похудел. Щеки скоро провалятся», — поддержал другой.

«Спектакль точно будет интересный и зрителям, и артисту! «Ричард» очень здорово сделан», — с восхищением написала фанатка.

Ранее сообщалось, что Домогаров со скандалом ушел из МХАТа. Свое решение актер объяснил сложными отношениями с руководством. По словам актера, она не намерен возвращаться на сцену театра, даже если администрация принесет ему извинения.