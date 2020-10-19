В РФ попытку декоммунизировать колбасу на Украине назвали помрачением ума

Попытка декоммунизировать колбасу на Украине — это уже «явное помрачение ума» украинской власти. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Декоммунизировать колбасу

Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, которые потребовали декоммунизировать колбасу. Ее производит местный комбинат.

Авторов обращения возмутило название колбасы — «Радянська» («Советская»).

Как сообщает институт национальной памяти, у него нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие переименовать продукцию. Однако рекомендация мясокомбинату была озвучена.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

Помрачение ума

«Наблюдая за политическими процессами на Украине, всякий раз удивляешься тому, насколько слова и дела украинских националистов могут переплюнуть самые пессимистические прогнозы относительно психического состояния и общей адекватности тех, кто принимает решения в соседней нам стране. Понятно, что Харьков — город большой, а в большом городе наверняка можно без особого труда найти пару-тройку сумасшедших. Для них во всех бедах Украины виноваты не дурость, бескультурье, селянская ограниченность, малограмотность и вороватость значительной части ее населения, «а клятые коммуняки, москали да жиды», — пояснил Владимир Соловейчик.

Однако, заметил Соловейчик, когда «подобная дурь» поощряется с самого верху, когда целый «как бы» научный центр, находящийся на государственном финансировании и под явным идейно-политическим контролем со стороны органов власти, встает на ту же точку зрения и начинает «декоммунизировать колбасу», то это уже «явное помрачение ума» украинской власти.

«Сюжет этот — для Салтыкова-Щедрина, ибо все один в один напоминает многое из «Истории одного города». Другое дело, что для украинских буржуазных националистов великий русский сатирик и революционный демократ Михаила Евграфович Салтыков-Щедрин — враг не меньший, нежели Ленин, Сталин или Каганович, довольно успешно руководивший советской Украиной. В частности, украинская пищевая промышленность, продукцию которой сейчас хотят «декоммунизировать», появилась как раз при нем, в период его руководства республикой», — добавил Владимир Соловейчик.

По его мнению, вся эта борьба с «советской колбасой» разворачивается в условиях жесточайшего социального кризиса, глубочайшего спада в украинской экономике и обострения финансовых проблем. Более того, это происходит накануне зимы, когда нет ясности, вытянет ли украинское ЖКХ текущий отопительный сезон, не придется ли жителям Украины замерзать из-за порочной топливно-энергетической политики своих начальников.