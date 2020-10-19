Сложно себе представить хоть день, когда автомобиль не был бы нужен. Добраться на работу и обратно, забрать детей из школы и отвезти на секции, навестить родителей и махнуть в выходные на дачу — авто выручает ежедневно. А чтобы пользоваться им было приятно, за салоном нужно ухаживать. Вовремя убирать пыль, очищать коврики от грязи, удалять загрязнения с чехлов и обивки — в каждом случае поможет автомобильный пылесос.

Это портативное устройство исключает необходимость через день наведываться на автомойку. Быстро привести салон в порядок можно в гараже и даже на парковке. Но чтобы устройство не огорчало и не доставляло проблем, выбирать его нужно правильно. На что обратить внимание при покупке? Как выбрать лучший автомобильный пылесос? И какие модели пользуются авторитетом на рынке? Об этом ФАН расспросил эксперта онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максима Соколова.

Автомобильный и бытовой пылесос — в чем разница

Любой пылесос должен выполнять единственную функцию — удалять мусор с поверхностей. Поток воздуха поднимает пыль, грязь и мелкий мусор и отправляет по шлангу в накопитель. Чем мощнее поток, генерируемый пылесосом, тем эффективнее и быстрее он справляется со своей задачей.

И бытовые, и автомобильные пылесосы работают по единому принципу. Но их техническое исполнение различается. Главная особенность последних — в типе питания. Если бытовые модели работают от электрической сети напряжением в 220 Вольт, то автомобильные используют другие источники питания. Далеко не в каждом гараже есть стационарная розетка, и еще реже ее можно найти в поездке. Чтобы не «привязывать» автовладельцев к традиционной электросети, производители бытовой техники разработали полностью автономные модели и те, которым достаточно питания от бортовой сети автомобиля.

«Портативный автомобильный пылесос — удобное и компактное решение по сравнению с обычным бытовым для уборки, — отмечает эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов. — Автовладелец может использовать его где угодно, независимо от наличия розетки поблизости. Такой пылесос обладает небольшим корпусом, в который заключены двигатель, пылесборник и сопло для всасывания мусора».

Типы питания

По типу питания устройства делят на две группы.

1. Работающие от бортовой сети. Оснащены шнуром с разъемом, который позволяет подключать их в гнездо прикуривателя. Энергию для работы устройство получает от бортовой сети. При этом уровень заряда аккумулятора не имеет значения. Важно лишь, чтобы двигатель машины при использовании девайса был заведен.

Автомобильные пылесосы этого типа привлекают рядом достоинств. Во-первых, они всегда готовы к работе, независимо от того, где вы находитесь. В любой момент можно подключить устройство в прикуриватель и спылесосить рассыпанные на сиденье крошки или грязь с ковриков. Во-вторых, они отлично справляются со своей работой: удаляют не только пыль, но и мелкие камешки, достают мусор из дверных карманов или щелей между сиденьями. А уборка салона занимает минимум времени.

Но есть у них и недостатки, которые определяются особенностями конструкции. Шнур может путаться «под ногами» во время уборки, зацепляться за сиденья и двери. Наконец, его длины может просто не хватить для очистки, например, багажника. Большинство моделей комплектуются шнуром длиной до 2,5 метра. И если для использования в легковом автомобиле этого достаточно, то для внедорожников явно мало. Оптимальная длина шнура для больших авто — 3,5–4 метра.

Также важно помнить, что производители разрабатывают модели с учетом требований «большинства» покупателей, то есть владельцев легковых авто. Поэтому устройства ориентированы на работу с бортовой сетью напряжением 12 Вольт. Если же вы ищете модель для очистки салона грузового автомобиля, напряжение бортовой сети которого 24 Вольта, подобрать автомобильный пылесос со шнуром не получится.

2. Аккумуляторные. Оснащены встроенным источником питания — аккумуляторной батареей, — что решает сразу несколько проблем проводных моделей. Шнур не мешает во время уборки. Исчезает проблема доступности отдельных частей салона. Легкий переносной девайс «не привязан» к прикуривателю, а потому с ним можно спокойно очистить багажник и салон. Можно не задумываясь перемещаться вокруг автомобиля. Можно даже взять его с собой домой и убрать пыль из тех мест, куда не дотянуться обычным бытовым пылесосом в силу его громоздкости: со шкафов, антресолей, гардин и карнизов.

Недостаток моделей — в необходимости следить за зарядом аккумулятора. После полной зарядки устройства работают 12–30 минут, средняя продолжительность — 20 минут. Этого времени хватит на пару уборок. Если забыть зарядить девайс, он может отключиться в самый неподходящий момент.

Второй недостаток — меньшая мощность в сравнении с проводными моделями. Устройство может не справиться с крупной грязью и камешками, а на очистку ковриков и обивки потребуется больше времени.

Автомобильный пылесос — какой лучше

«При выборе автомобильного пылесоса ориентируйтесь на характеристики устройства и его комплектацию, — советует Максим Соколов. — Определитесь, какой тип питания — аккумуляторный или от бортовой сети — для вас предпочтителен. Также важно обратить внимание на показатели расхода воздуха и разрежения. Чем выше эти значения, тем мощнее всасывание, а значит, уборка будет занимать меньше времени».

В комплектации стоит обратить внимание на три момента.

1. Насадки. Их может быть несколько: щелевая, с ворсом, с выдвижной щетиной. Ворсовые предназначены для очистки тканевых поверхностей и обивки. Насадки с выдвижной щетиной универсальны. Со спрятанными щетинками работают на резиновых ковриках, с выдвинутыми — на ворсовых ковриках и тканевой обивке. В комплект может входить турбощетка. Это насадка, в которой несколько щетинистых кистей вращаются вокруг валика, что позволяет быстрее удалять из тканевой обивки и с чехлов сложные загрязнения: мелкий мусор, глубоко въевшуюся пыль или шерсть питомцев. Обычно для тщательной очистки салона достаточно одной-двух насадок. В комплект обязательно должна входить щелевая, иначе не получится добраться до загрязнений под сиденьями и между ними. И желательно наличие плоской — с щетиной или без нее, — которой удобно очищать большие поверхности: коврики, задний диван.

2. Фильтр тонкой очистки. Считается, что его наличие обязательно только для бытовых моделей, так как они качественно очищают воздух и возвращают его в помещение без примесей и загрязнений. На самом деле фильтр тонкой очистки важен не только для поддержания чистоты воздуха в квартире и доме, но и для работоспособности самого устройства. Модели, оснащенные таким фильтром, работают дольше, так как их двигатель лучше защищен от перегрева и преждевременного износа из-за скопления грязи внутри устройства. А потому фильтр тонкой очистки необходим и в конструкции автомобильного пылесоса. В описании моделей его обычно указывают как «две ступени фильтрации» или «двухуровневая система фильтрации».

3. Контейнер для сбора мусора. Как и у бытовых моделей, он может быть тканевым или пластиковым. Последние удобнее и практичнее. После уборки контейнер достаточно вытрусить и при необходимости промыть. Мешки для сбора мусора хоть и позволяют уменьшить габариты устройства, но снижают эффективность его работы и усложняют уход. Заполненный мешок снижает тягу пылесоса. Его нужно регулярно вычищать или менять заполненный на чистый, что требует дополнительных расходов.

В моделях нового поколения тканевые мешки практически не встречаются, за исключением профессиональных серий. Пластиковые контейнеры упрощают и удешевляют повседневное использование автомобильного пылесоса.

Рейтинг автомобильных пылесосов

С экспертом онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максимом Соколовым мы сделали подборку самых популярных автомобильных пылесосов, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Black+Decker ADV1200

Работает от бортовой сети, оснащен системой двойной фильтрации Cyclonic Action. Дополнен щелевой насадкой для уборки в местах стыков и узком пространстве, а также шлангом со щеткой. Однако, как отмечают пользователи, мощность при работе со шлангом снижается. Поэтому, если нужно убирать тяжелый мусор, лучше работать без этой насадки.

Особенности:

аккуратный, современный дизайн;

длина шнура — 5 м;

шнур компактно накручиваются на «ножку»;

вес — 1,29 кг;

объем контейнера — 0,61 л;

две щетки в комплекте;

средняя цена — 2099 р.

DAEWOO DAVC100

Один из самых доступных на рынке автомобильных пылесосов. Справляется со сбором песка и мелких камушков. Отлично подойдет для ухода за небольшой легковой машиной. В модели нет ничего лишнего. В комплекте длинная щелевая насадка и дополнительная щеточка. Но кабель длиной 2,7 м, а потому дотянуться до багажника крупного авто бывает проблематично.

Особенности:

лаконичный дизайн, удобная конфигурация;

объем контейнера — 0,57 л;

оснащен функцией сбора жидкости;

вес — 1,8 кг;

средняя цена — 990 р.

Ryobi ONE+ R18HVF-0

Аккумуляторная модель из системы ONE+ с единой батареей, которая подходит и к пылесосу, и к сотне других инструментов бренда. В комплекте батареи нет, пользователь сам подбирает ее отдельно или использует ту, что уже есть дома. Устройство комплектуется щелевой и длинной насадками для уборки пола. А потому обладает большими возможностями применения, чем обычный автомобильный пылесос. Пользователь получает модель для очистки салона автомобиля, а также универсальную технику для уборки в гараже и дома.

Особенности:

элегантный, современный дизайн;

компактная модель для неутомительной очистки салона;

объем контейнера — 0,54 л;

вес — всего 1 кг;

поставляется без аккумулятора, что позволяет не переплачивать, если устройства Ryobi ONE+ уже есть в перечне бытовой техники в вашем доме;

сниженный уровень шума;

комплект дополнительных насадок расширяет сферу использования;

средняя цена — 3632 р.

Bosch GAS 18V-1 Solo

Аккумуляторный пылесос, который, как и предыдущая модель, поставляется без батареи и входит в единую аккумуляторную платформу Bosch. За счет технологии «Циклон» всасывание происходит с минимальными потерями мощности. В комплекте большой выбор насадок, в том числе для уборки пола. Также стоит отметить вместительный пылесборник на 0,7 л.

Особенности:

профессиональная серия;

эргономичный корпус с удобной ручкой для комфортной работы;

увеличенный объем контейнера — 0,7 л;

функция регулировки мощности;

вес — 1,3 кг;

комплект — гибкий удлинитель, два патрубка пылеотвода, две насадки: щелевая, напольная;

работает от аккумулятора 18В — в комплект не входит;

средняя цена — 5289 р.

Makita CL121DWA

Аккумуляторная модель в полной комплектации с насадками, батареей и зарядным устройством. Правда, стоит почти вдвое дороже пылесосов без аккумулятора. Но вы сразу получаете готовый к работе комплект. Сбор мусора может осуществляться в мешок на 0,5 л или бумажный фильтр на 0,3 л. Время работы на одном заряде аккумулятора составляет в среднем 20 минут. Есть функция выдувания для удаления грязи из решеток и других труднодоступных мест.

Особенности:

профессиональная серия;

эффективная, быстрая очистка за счет высокой мощности всасывания;

дизайн — классический пылесос;

контейнер — 0,5 л + мешок;

комплектация — две щетки — для пола и ткани, два сопла — узкое и плоское, насадка для воздуходувки;

вес — 1,7 кг;

система защиты от перегрева;

средняя цена —10 499 р.

Отзывы об автомобильных пылесосах

По отзывам пользователей, попытка сэкономить на покупке автомобильного пылесоса обычно оборачивается разочарованием. Самые дешевые модели редко устраивают по качеству и скорости работы, плохо справляются с удалением песка, сухой грязи. На очистку салона приходится тратить больше времени.

Модели профессиональных серий стоят дороже, но они мощнее и надежнее. Уборка потребует меньше времени и сил, а ее качество не разочарует. Обращайте внимание также на гарантию производителя. У качественных моделей она, как правило, составляет более года, а на некоторые срок гарантии достигает двух-пяти лет. Если гарантийный период меньше, устройство может принести неприятные сюрпризы уже в первый год эксплуатации.