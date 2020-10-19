Воля публично встал на колени перед Утяшевой после скандала с эскортницей

Москва, 19 октября. Резидент Comedy Club Павел Воля публично встал на колени перед своей супругой Ляйсан Утяшевой после скандала с эскортницей. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Только никому».

Ролик был снят во время шоу Утяшевой. После окончания представления Павел Воля выбежал на сцену с большим букетом красных роз и, встав на колено, преподнес жене цветы под аплодисменты зрителей и коллег бывшей гимнастки. Затем супруги поцеловались, и резидент Comedy Club поспешил удалиться за кулисы.

Пользователи Сети решили, что шоумен решил таким образом извиниться перед женой за недавний скандал. Дело в том, что фото Павла Воли, который выглядел нетрезвым, появилось в Instagram-аккаунте москвички Дарьи Ивановой. Комментаторы в соцсетях сообщили, что эта девушка работает в эскорт-услугах под именем Даша Латика. При этом, если верить странице Ивановой в соцсети «ВКонтакте», девушке всего 16 лет.

Ранее телеведущий, писатель и владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман в беседе с корреспондентом ФАН признался, что встреча с юной москвичкой стала его подарком Павлу Воле. По словам именитого сводника, он хорошо изучил вкус резидента Comedy Club, когда готовил шоумена к роли в фильме «Платон». Листерман объяснил такой необычный подарок тем, что Воле «было грустно». Владелец агентства VIP-знакомств отметил, что решил порадовать шоумена с помощью девушки «просто для вдохновения».