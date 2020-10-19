В Минздраве озвучили, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом

Москва, 19 октября. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом может стабилизироваться через две недели. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в течение двух недель может продолжиться тенденция роста числа инфицированных. Однако такой откровенной динамики, какая наблюдается сейчас, вряд ли стоит ожидать. После двухнедельного периода начнется процесс стабилизации ситуации.

Владимир Чуланов акцентировал внимание на том, что еще не так много времени прошло с того момента, как школьников отправили на каникулы, а некоторых сотрудников перевели на удаленный формат работы.

Он отметил, что эффект от ограничительных мер появляется, но с небольшим опозданием. Эксперт уверен, что общественность еще увидит положительное воздействие ограничений и улучшение эпидемиологической ситуации.

Добавим, что в Подмосковье ужесточены меры борьбы с коронавирусом. В регионе с 21 октября отменены массовые мероприятия.