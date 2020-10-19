Королева предупредила звезд о череде скандалов на ТВ

Москва, 19 октября. Скандал вокруг певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко продолжает привлекать внимание общественности. Недавно артистка заявила, что ее семья была «растоптана» организаторами скандальных телепередач. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Новости об изменах Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, моментально были распространены множеством российских изданий. Стало известно, что во время отъезда Наташи Королевой стриптизер приводил домой девушку и вступал с ней в половую связь. Вернувшаяся домой певица обвинила любовницу супруга в хищении денег и драгоценностей, однако расстаться с «пошедшим налево» Тарзаном не решилась.

Королева заявила, что ее мужа «развели», и, следовательно, произошедшее нельзя считать изменой. А недавно она пришла к выводу, что винить в «унижении семьи» нужно не Глушко и его любовницу, а руководство телепередач, посвящавших выпуски громкому скандалу.

Звезда обвинила продюсеров шоу во внедрении «подставных людей» в передачи и разыгрывании «подставных аморальных спектаклей». Как заметила Королева, ради поднятия рейтингов организаторы различных проектов готовы ссорить людей и причинять им множество проблем.

По мнению певицы, многим звездам первого эшелона нужно быть осторожнее, ведь подобные телешоу могут запустить целую череду скандалов на ТВ. Жертвами новых передач могут стать Анжелика Варум, Яна Рудковская, Юлия Высоцкая и другие знаменитости.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана?» — задала артистка риторический вопрос.

Стоит сказать, что скандальные шоу рассорили певицу и с другом семьи, ведущим Андреем Малаховым. Согласно слухам, Королева даже намеревается подать в суд на телезвезду.

Тем временем семья знаменитостей пытается восстановить отношения после измены Глушко. Как сообщалось ранее, Тарзан с голым торсом ответил хейтерам песней про Королеву.