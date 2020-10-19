Мэра Ялты Имгрунта могут похоронить в закрытом гробу

Санкт-Петербург, 19 октября. Коллеги и близкие скоропостижно скончавшегося мэра Ялты Ивана Имгрунта заняты организацией его похорон в Белореченском районе Краснодарского края. Вместе с тем, как сообщил источник ФАН, Имгрунта могут похоронить в закрытом гробу.

Отмечается, что точное решение будет зависеть от предоставленных в ритуальную службу документов. В случае, если указанная в заключении врачей информация будет ставить под сомнение эпидемиологическую безопасность и здоровье окружающих, то может быть принято решение о похоронах в закрытом гробу.

Напомним, что Имгрунт лечился от пневмонии в Петербурге. Мужчина уже готовился к выписке, однако его состояние резко ухудшилось. По информации источника ФАН, Имгрунт страдал хроническими заболеваниями, осложнения от которых появились на фоне коронавируса.

Соболезнования родным и близким Имгрунта выразил руководитель Республики Крым Сергей Аксенов, он также начал сегодняшнее рабочее совещание с минут молчания.