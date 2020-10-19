Фанаты застыдили Хайди Клум за танец в нижнем белье

Вашингтон, 19 октября. Телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум в черном нижнем белье зажигательно станцевала перед камерой и опубликовала видео в Instagram. В ответ фанаты подвергли ее жесткой критике за позирование в полуобнаженном виде.

Отметим, что теледива своим «извиванием» на камеру рекламировала нижнее белье от известной персоны. Однако пользователи подчеркивали, что перед позированием в «пикантном» виде Клум следует вспомнить о своем возрасте.

Некоторые констатировали, что стареющая бывшая модель — это удручающе. Кто-то предположил, что знаменитость поднадоела своему супругу, вот и привлекает внимание в других местах.

«Уберите это. Твое время ушло, Хайди», — прокомментировал пользователь.

В сентябре теледива опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала чувства к возлюбленному Тому Каулитцу. На знаменитости был только белый купальник в красный горох. Реакция пользователей была идентичной. Ее упрекали в том, что фигура уже утратила былую красоту. Отдельно люди обращали внимание на ее «деформированный» живот. Комментаторы настоятельно попросили звезду воздержаться от подобных публикаций.