Возможность «суперпушки» США «обстреливать Москву» назвали фантастикой

Способности американской «суперпушки» SLRC, о которых пишут СМИ, вызывают серьезные сомнения. Об этом в комментарии ФАН заявил российский политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он назвал заявленную возможность оружия «обстреливать Москву» фантастикой.

Новое «супероружие» США

Издание Popular Mechanics опубликовало статью, где шла речь о разработке стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC). Армия США готовится принять ее на вооружение и, как пишет издание, «суперпушка» сможет «обстреливать Москву». Авторы материала полагают, что с появлением SLRC в США могут возродить класс кораблей, аналогичных по характеристикам линкорам типа «Монтана» — этот проект в годы Второй мировой войны так и не был реализован.

«Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтана» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали», — пишет Popular Mechanics.

О проекте SLRC, как пишут СМИ, впервые стало известно в 2019 году. Прототип оружия был установлен на военном полигоне Юма в штате Аризона. До 2023 года военные проведут здесь серию испытаний.

Клинцевич: Разговоры про «супер-пупер» ракеты — предвыборная шелуха

Заявленные способности американской стратегической сверхдальнобойной пушки вызывают серьезные сомнения. Об этом заявил известный российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Я такие вещи ставлю под очень серьезное сомнение. Уровень настолько сложен, <…> при этом стрельба таких пушек по баллистической траектории является крайне уязвимой. Можно определить координаты стреляющего. <…> С точностью до метра можно определить стреляющего — корабль или артиллерийскую систему — и нанести по нему моментальный, еще до прилета снаряда, ответный поражающий удар. Технически все это крайне непросто», — сказал Франц Клинцевич.

По мнению политика, громкие заявления США о создании новейших вооружений сейчас нужно рассматривать в контексте предвыборной гонки — в начале ноября в США состоятся выборы президента. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Штаты разрабатывают «супер-пупер» ракеты.

«Все эти разговоры про «супер-пупер» ракеты, про эти пушки, мне кажется, — некая предвыборная риторика, которая может осуществиться в ближайшие 15–20 лет. Сегодня американцам надо иметь в виду то оружие, которое уже стоит на вооружении России, о котором неоднократно говорил наш президент и до которого американскому оборонно-промышленному комплексу еще тоже лет 15–20. Вот это было правильно», — заявил Франц Клинцевич.

Кроме того, он назвал возможность «суперпушки» США «обстреливать Москву» — как пишут СМИ — фантастикой.

«Сегодняшние заявления — это предвыборная шелуха, ничего общего не имеющая с действительностью. Тем более «обстрел» [Москвы] артиллерийским снарядом со стороны морского побережья, куда могут зайти корабли США, — пока что для меня это выглядит фантастикой», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее эксперт американского издания The National Interest Питер Сучиу заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Авангард» обладает гиперзвуковой скоростью и способна маневрировать в стратосфере, а поэтому США сложно будет ей что-либо противопоставить.