Стало известно точное место похорон мэра Ялты Ивана Имгрунта

Санкт-Петербург, 19 октября. Мэра Ялты Ивана Имгрунта похоронят в Белореченском районе Краснодарского края. Там он чуть менее 20 лет был главой района. По предварительной информации, тело Имгрунта из Петербурга будет транспортировано на самолете сразу в Краснодарский край. Об этом ФАН сообщил собственный источник.

По данным источника, Имгрунта собираются похоронить на новом кладбище близ Белореченска у поселка Южный, на почетном участке, где захоронены заслуженные деятели Белореченска — военные, деятели образования и герои труда.

Напомним, что Иван Имгрунт проходил лечение в Петербурге. Мужчина уже готовился к выписке, однако его состояние резко ухудшилось. По информации источника ФАН, Имгрунт страдал хроническими заболеваниями.

Соболезнования родным и близким Имгрунта выразил руководитель Республики Крым Сергей Аксенов, он также начал сегодняшнее рабочее совещание с минут молчания.