В ГД предложат увеличить субсидии регионам на закупку мусорных контейнеров

Москва, 19 октября. Нуждающимся российским регионам необходимо направить средства на сумму 10 млрд рублей на закупку мусорных баков. Об этом ФАН заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«У меня есть предложение, которое касается оборудования контейнерных площадок. Мы считаем, что нужно направить федеральные средства на то, чтобы оборудовать контейнерные площадки в регионах, — сказал он. — По оценкам экологического комитета, для решения проблемы нехватки контейнеров необходимо направить федеральные средства, порядка 10 млрд рублей, чтобы хотя бы в какой-то части закрыть потребность регионов в контейнерах: для раздельного сбора и для смешанных отходов».

Парламентарий рассказал, что ранее комитет проводил собственный мониторинг сбора мусора в регионах. Согласно результатам, около 76 регионов не обеспечены необходимым количеством контейнеров.

«Я считаю, что контейнерные площадки — лицо реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В этом году по нашему предложению министерство часть средств направило — это показало свою эффективность, — заметил он. — Но мы считаем, что нужно увеличивать объемы, помочь регионам закупить нормальные контейнеры. А в ответ на это субъекты Российской Федерации могли бы уже заняться за свой счет оборудованием площадок, строительством навесов, бетонированием площадок, ремонтом подъездных путей. Таким образом, лицо реформы выглядело бы совсем по-другому».

Отметим, что в понедельник, 19 октября, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин встретится с депутатами фракции «Единая Россия» в преддверии «правительственного часа» в Госдуме. В ходе заседания министр планирует рассказать о реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. На эти цели в федеральном бюджете уже зарезервирован 1 млрд рублей. Этих средств хватит на закупку около 70 тыс. контейнеров. Деньги будут выделены и распределены по регионам до конца года.