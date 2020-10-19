Адвокат Павлов раскрыл новые подробности в деле Сафронова

Москва, 19 октября. Адвокат Иван Павлов сообщил, что в деле о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова появилось имя человека, который, по версии следствия, является вербовщиком обвиняемого. Об этом пишет РИА Новости.

Павлов пояснил, что личность человека стала известна из ряда процессуальных документов. Правозащитник отказался называть его имя, но отметил, что «никакой сенсации в этом смысле нет».

«В этих документах человек проходит как лицо, которое в 2012 году завербовало, а в 2017 дало Ивану некие указания. Иван не скрывает знакомства с этим человеком, имя которого я не называю, но завербованным он себя, конечно, не считает», — добавил Иван Павлов.

Напомним, Сафронова задержали в июле этого года. По следствия, он мог передать секретную информацию о военном сотрудничестве РФ и Ближнего Востока спецслужбам Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль ожидает детального разбирательства в строгом соответствии с законом по делу советника главы Роскосмоса.