Ученые выявили новую уязвимость коронавирусов

Вашингтон, 19 октября. Смертельно опасные коронавирусы SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут обладать одной и той же уязвимостью, которая позволит создать универсальное лекарство. К такому выводу пришли ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США, пишет журнал Science.

Исследователи обнаружили 300 белков, которые продуцирует заражаемая клетка, взаимодействующая с SARS-CoV-2. Из них ученые выделили 20 молекул, отвечающих за сроки синтезирования частиц каждого из трех коронавирусов внутри человеческих клеток, передает «ФедералПресс».

Одними из таких белков являются Tom70, которые взаимодействуют с геном Orf9b. Этим геном обладает и SARS-CoV-2, и SARS-CoV-1. По мнению ученых, можно использовать противовирусные препараты широкого действия, чтобы нанести удар по комплексу Tom70-Orf9b.

Ранее вирусолог Александр Лукашев рассказал, что делать при появлении первых симптомов коронавируса. Эксперт сообщил, что люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны незамедлительно вызвать врача на дом.

Также Лукашев призвал не заниматься самолечением, поскольку в домашних условиях отличить COVID-19 от простуды порой практически невозможно. Кроме того, противовирусные препараты могут быть очень токсичны, поэтому назначать лечение должен только врач.