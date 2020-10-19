Пропавших после крушения судна в Баренцевом море будут искать с воздуха

Мурманск, 19 октября. Троих человек, которые пропали без вести в связи с крушением судна в Баренцевом море, будут искать с помощью авиации. Соответствующее решение приняли в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним, что небольшое судно «Юбилейный» 17 октября село на мель, а затем перевернулось и затонуло. Спасти удалось семь человек. Судьба троих остается неизвестной. В правоохранительных органах считают, что капитан судна может быть виновным в произошедшем.

Спасатели решили искать пропавших с воздуха после того, как улучшится погода. Не исключено, что к поискам могут подключиться военные.