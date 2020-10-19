Эксперт предупредил Украину о последствиях учений НАТО у границ России

Из воздушного пространства Украины силами НАТО отрабатывается нанесение ядерного удара по России. Такое мнение ФАН высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Он также предрек Киеву серьезные последствия от учений Альянса у российских границ.

Поле боя

Полеты американских стратегических бомбардировщиков В-52 над Украиной встревожили депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина.

По его мнению, желание Киева превратить Украину в страну — члена НАТО и укрепить связи с Североатлантическим альянсом могут превратить страну в поле боя США и России. Он обратил внимание, что американские бомбардировщики В-52, которые пролетали над Украиной на грани провокации, приближались к российской границе.

«А если, не дай бог, будет какой-то выстрел… и что тогда, мы готовы встретить войска НАТО на Украине? Мы что, готовы превратить Украину в полигон для военных действий между Россией и США?» — задается вопросом депутат.

Удар по России

Как отметил Сергей Простаков, риторика западных лоббистов в Киеве сводится к тому, что только НАТО способна стать гарантом безопасности страны. Пока все происходит ровно наоборот: как только к власти на Украине пришли силы, сделавшие выбор в пользу Североатлантического альянса, ситуация в ней резко ухудшилась.

«Дело не только и не столько в тлеющем конфликте в Донбассе. Перспективы полноценного официального вступления в НАТО (как и в Евросоюз) у Украины отсутствуют. Тем не менее как европейская экономика сделала страну кадрово-аграрно-сырьевым придатком, так и Североатлантический альянс без каких-либо обязательств со своей стороны сделал из Украины свой передовой плацдарм против России», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, работа в этом направлении велась давно, но сейчас из воздушного пространства Украины отрабатывается нанесение ядерного удара по России, а силы НАТО на учениях совместно с ВСУ тренируют агрессивные действия против нашей территории. Это, разумеется, неприемлемо для России и является серьезным вызовом нашей безопасности. И если будет допущена такая ситуация, то Украина действительно рискует стать местом еще более серьезного военного конфликта.

«Необязательно при этом он может иметь привычные и знакомые формы. Не стоит забывать, например, о сети американских биолабораторий, расположенных на территории многих стран бывшего СССР, в том числе Украины. Поэтому опасность для нее может исходить не только ядерная, но и других видов, к которой страна явно не готова», — заключил Сергей Простаков.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».