США устроили на АЭС «Фукусима-1» растянутую на десятилетие вторую Хиросиму

Американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky год назад выпустил в свет мини-сериал «Чернобыль», в котором очень детально показывалось, как бесчеловечная и некомпетентная власть коммунистов Советского Союза довела страну и все человечество до крупнейшей в истории катастрофы с участием «мирного атома». Подавляющее большинство зрителей и на Западе, и в России тогда сочли, что эта англо-американская версия событий апреля-мая 1986 года чуть ли не полностью соответствует истине и дает почти документальную картину происходившего на Чернобыльской АЭС.

Вопрос, продолжат ли те же мастера голубых телеэкранов свой шедевр аналогичным ярким сиквелом про Фукусиму, как-то вообще не поднимался. А напрасно. Потому что усилиями всей нашей страны взорвавшийся 4-й блок Чернобыльской АЭС всего за семь месяцев одели в знаменитый «саркофаг», благодаря чему угроза дальнейшего радиоактивного заражения была ликвидирована, а работа последнего из блоков ЧАЭС, 3-го, продолжалась вплоть до 15 декабря 2000 года, то есть в течение целых 14 лет после катастрофы…

А тут валом пошли сообщения из Японии. О том, что емкости, предназначенные для хранения воды, которая использовалась при охлаждении расплавленных реакторов АЭС «Фукусима-1», переполнены, а потому в ближайшее время придется слить в Тихий океан около миллиона тонн этого радиоактивного коктейля…

То есть с момента аварии (пусть будет авария, а не катастрофа, как принято говорить о Чернобыле) прошло уже девять с половиной лет, но эти блоки до сих пор «светятся», давая все новые и новые продукты ядерного распада. Но ни МАГАТЭ, ни одна страна Тихоокеанского региона, ни Greenpeace, ни Всемирный фонд дикой природы — никто с марта 2011 года никаких претензий в адрес официального Токио не выдвигал. Цунами же, стихия, при чем тут вообще Страна восходящего солнца?

Да при том, что избранная японцами — с явной подачи их американских партнеров, собственно, и построивших «Фукусиму-1», — стратегия ликвидации последствий была направлена на «размазывание» этих последствий по времени. Это известная страусиная стратегия «голову — в песок!» («радиацию — в воду!»), следствием которой будет заражение большей части или даже всей акватории Тихого океана. При этом помощь, предложенная со стороны России, Японией была сначала принята, но затем быстро отвергнута: мол, ничего страшного у нас не случилось, ваш опыт и ваши технологии здесь не нужны, это не ваш Чернобыль, это другое, сами справимся…

И вот, как говорится, результат на лице. Вроде бы миллион кубометров водного раствора различных радиоактивных изотопов — капля для величайшего на планете Тихого океана. Но он и без того настолько загажен пластиком и другими отходами человеческой цивилизации, что эта капля может переполнить чашу экологической катастрофы.

Тем более что потихоньку «фукусимский коктейль» подливали туда постоянно, еще с весны 2011 года — поскольку никаких работ, которые могли бы исключить подобные утечки или, вернее, сливы, ни эксплуатирующей компанией, ни японским государством, ни международным сообществом не велось. Но даже при этом отходов ликвидации накопилось столько, что по-тихому избавиться от них уже не получится.

Отсюда вопрос: кто виновен в том, что АЭС «Фукусима-1» все эти годы остается самым активным в мире источником радиоактивного заражения? Ответ на него, по-моему, очевиден: это даже не Япония, а США, чью волю беспрекословно выполняют в официальном Токио.

Более того, именно американцы играют ведущую роль в распространении по всему миру антироссийских настроений, представляя нашу страну в качестве «империи зла» и, в частности, всячески препятствуют нормализации и развитию российско-японских отношений, в том числе в сфере ядерной энергетики. Длящаяся катастрофа Фукусимы — самый наглядный и яркий тому пример, когда все следы ведут в США. По сути, это «вторая Хиросима», устроенная американцами на территории Страны восходящего солнца, только растянутая во времени: пока на десятилетие, но конца даже не видно.

Но ведь то же самое происходит и на Украине, где разрыв «евромайданными» властями сотрудничества с Россией (опять же, с прямым американским участием) значительно увеличивает риск «нового Чернобыля». Особенно в связи с попытками использовать на АЭС «незалежной» не российские, а адаптированные американские тепловыделяющие сборки и с отказом от штатного технического обслуживания действующих реакторов с участием их производителей, ныне включенных в структуру «Росатома».

Не говоря уже о развале системы госуправления и о возможных попытках вооруженных формирований украинских ультранационалистов, обученных американскими и проамериканскими НКО, «взять под охрану и защиту» атомные электростанции на территории Украины. Речь идет о крупнейшей Запорожской (6 энергоблоков), Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской (каждая — по 4 энергоблока) АЭС.

Понимая все тонкости нынешней ситуации в мировой ядерной энергетике и сверхуспешного продвижения продукции «Росатома» буквально по всем континентам нашей планеты, стоит отметить, что риски дальнейшего сохранения «постфукусимского» статус-кво непрерывно растут. И момент, когда от этого статус-кво придется отказаться — вместе с отказом от фигуры умолчания про Фукусиму и про опасность «второго Чернобыля» на Украине, — становится все ближе.