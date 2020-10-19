Рособрнадзор не намерен в 2021 году проводить ЕГЭ удаленно

Москва, 19 октября. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что ведомство не рассматривает вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в удаленном формате. Он констатировал, что пока технологии не позволяют отважиться на это, сообщает ТАСС.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что в настоящее время нет реально работающего способа обеспечить должный уровень контроля за теми, кто бы сдавал ЕГЭ в онлайн-режиме.

Музаев напомнил, что до проведения тестирования еще достаточно времени. По его мнению, к моменту сдачи экзамена вряд ли будет ситуация, требующая удаленного формата. Анзор Музаев обратил внимание, что в период пандемии школьники очно сдавали экзамен, и никаких вспышек инфицирования не последовало.

Он добавил, что возможна отмена досрочного этапа экзамена в следующем году при ухудшении эпидемиологической ситуации в РФ.