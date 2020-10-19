Владивосток, 19 октября. Выплаты на первого ребенка получили почти три тысячи семей в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Приморского края.

«С начала текущего года почти три тысячи женщин получили единовременную выплату в размере 29,9 тысячи рублей. Почти 1,4 тысячи молодых мам дополнительно получили краевую доплату. Это значит, что семьям перечислено по 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также в администрации региона отметили, что на единовременные выплаты семьям, где родился первенец, направлено 115 миллионов рублей.

В Минтруда и соцполитики Приморского края уточнили, что в рамках национального проекта «Демография» на выплаты направлено 85,1 миллиона рублей, сюда вошли как федеральные, так и краевые средства. Кроме того, на региональную доплату женщинам в возрасте от 18 до 25 лет с первым ребенком выделено 29,7 миллиона рублей.

Единовременная выплата на первого ребенка в России введена с 2019 года и реализуется в рамках нацпроекта «Демография». По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, впервые ставших матерями, предусмотрена доплата из краевого бюджета. Чтобы претендовать на выплату, семья должна проживать на территории Приморья и быть гражданами России. Заявление на выплату необходимо подать не позднее шести месяцев после рождения малыша.

В регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Ранее сообщалось, что проживающие в Приморье пенсионеры смогут получить новую выплату, которую можно будет потратить на определенные нужды. Выплата носит региональный характер.