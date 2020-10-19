Две серии российских вакцин от коронавируса поступят в гражданский оборот

Москва, 19 октября. Разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от коронавируса выдано в России. Об этом сообщила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко во время круглого стола комитета Госдумы РФ по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний».

«В настоящее время выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказала представитель ведомства.

Напомним, Россия зарегистрировала уже две вакцины от COVID-19 — препараты Центра имени Гамалеи и новосибирского центра «Вектор». Кроме того, в Роспотребнадзоре считают, что в ноябре регистрацию может пройти вакцина московского Центра имени Чумакова.

Также свою вакцину разрабатывают крымские ученые. Особенность препарата в том, что его нужно вдыхать, а не вводить с помощью инъекций.