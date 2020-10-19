В Подмосковье запретят массовые мероприятия с 21 октября

Москва, 19 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе с 21 октября вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Речь касается не только культурной, но и спортивной сфер, сообщает телеканал «360».

Введение жесткой ограничительной меры связано с ростом количества инфицированных коронавирусом. Воробьев констатировал, что ситуация с пандемией остается сложной. Сфера здравоохранения Подмосковья серьезно загружена.

«Я также хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной», — сказал Воробьев.

Региональный руководитель обратил внимание, что некоторые в нынешней ситуации устраивают масштабные свадьбы и прочие торжества, что является серьезным фактором риска распространения коронавируса. Воробьев настоятельно порекомендовал воздержаться от проведения праздников с большим количеством приглашенных.

Напомнил руководитель региона и о том, что вскоре школьники отправятся на каникулы. У детей будет много свободного времени, которое они могут коротать, посещая массовые мероприятия. Следовательно, введение запретительной меры становится еще более обоснованным, подчеркнул губернатор.

Напомним, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал мощный рост числа заболевших коронавирусом среди горожан.